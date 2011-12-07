Водитель на легковушке въехал в филармонию

В Казани водитель за рулем «Шкоды» въехал в здание Татарской государственной филармонии, сообщает «Татарстан-24». У иномарки оказались пробиты два колеса и, потеряв управление, водитель протаранил шлагбаум. Остановить легковушку смогла только стена. Водитель не был в состоянии алкогольного опьянения. Причина аварии – его усталость.