Завтра в некоторых домах Московского района города не будет воды

В понедельник в ряде домов Московского района Казани будет ограничена подача воды, сообщает пресс-служба мэрии города. С 9 утра до 23 часов вечера засуха в кранах будет в домах, расположенных по адресам: ул. Волгоградская, 11а, 15, 17, 18а, 19, 21, 25, 27, 29, 29а; ул. Декабристов, 100, 102, 104, 106, 106а, 106б, 108, 110, 100б; пр. Ибрагимова, 28, 30, 30б, 32а, 32б, 32/20, 34, 34/1, 34/2, 36, 38, 40/24; пр. Ямашева, 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24/40. Отсутствие воды связано с проведением работ по замене запорно-регулирующей арматуры и пожарного гидранта на водопроводе.