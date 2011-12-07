Житель Зеленодольска сбежал из магазина с двумя футболками

В Зеленодольске 20-летний местный житель сбежал из магазина спорттоваров с двумя футболками, сообщает пресс-служба МВД по РТ. В полицию с заявлением о краже обратились представители администрации магазина. Они рассказали правоохранителям, что молодой человек прошел в торговый зал, надел на себя одну футболку, а вторую спрятал. После требования оплатить товар он убежал. Благодаря записям с камер видеонаблюдения личность преступника удалось установить. Похищенные вещи у него изъяли.