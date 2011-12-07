Бугульминец изготовил огнестрельное оружие из подручных средств

В Татарстане возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное хранение оружия, его основных частей и боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия» в отношении 44-летнего бугульминца, который соорудил пистолет из подручных средств. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По информации ведомства, сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили похожий на пистолет предмет в доме ранее судимого жителя Бугульмы. Мужчина рассказал, что сделал оружие сам в личных целях около трех лет назад.

Экспертиза признала самодельный пистолет огнестрельным оружием, а именно, дульнозарядным гладкострельным стреляющим устройством калибра 8 мм.

Мужчина находится под подпиской о невыезде.