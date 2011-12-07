День белой трости: видеть можно сердцем

С 15 сентября по 14 октября в реабилитационном центре «Ярдэм» прошли бесплатные курсы благотворительного проекта «Видеть и слышать сердцем» для незрячих и слабовидящих людей.

— Главным достоинством наших курсов является то, что они комплексные, — сообщил преподаватель центра «Ярдэм» Марсель Ибрагимов. — Наши подопечные получают всестороннюю поддержку. Они не только посещают музеи и театры, но и обретают определенную независимость. Слушателей учат основным навыкам самообслуживания.

Помимо прочего для подшефных центра проводят многочисленные занятия по прикладному искусству, уроки чтения и письма по системе Брайля.

— Мы хотим, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями приняли себя и искренне радовались жизни, — заявила директор центра «Ярдэм», депутат Казанской городской Думы Малика Гельмутдинова. — Аналогов центра в России и странах СНГ вы не найдете. У нас нет ограничений по возрасту, национальности и вероисповеданию. Приглашаем к сотрудничеству абсолютно всех желающих.

1 апреля, с началом всеобщего режима самоизоляции, Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» запустил социальную акцию «Дорога жизни». В рамках акции инвалиды по зрению и слуху, люди с диагнозом ДЦП, одинокие пенсионеры, малоимущие, матери с детьми-инвалидами, ветераны Великой Отечественной войны, иностранные студенты получают бесплатное горячее питание и при необходимости лекарственные средства и медицинские маски.

— У нас должны были проходить обучающие занятия для незрячих. Но в сложившихся обстоятельствах мы не смогли их провести, — рассказал координатор благотворительной акции «Дорога жизни» Владимир Новиков. — На имеющиеся в нашем распоряжении денежные средства мы закупили продукты питания, которые развозили инвалидам и малоимущим гражданам. Всего было роздано свыше 75 тысяч ланч-боксов.

Координатор социальной акции «Дорога жизни» призвал татарстанцев не оставаться в стороне от добрых дел и в силу своих возможностей помогать обездоленным и неимущим.