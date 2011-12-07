Из-за очередей в поликлиниках Татарстана появился большой спрос на выезд врачей на дом

Замглавы здравоохранения РТ Владимир Жаворонков рассказал, что из-за подъема заболеваемости ОРВИ и настороженности населения касательно COVID-19 в поликлиниках республики появляются большие очереди.

По его словам, это вызвало большой спрос на выезд врачей на дом. Жаворонков подчеркнул необходимость соблюдения социальной дистанции и важность пользования индивидуальными средствами защиты в общественных местах. Это, по его мнению, предотвратит появление очередей в поликлиниках и больницах республики.