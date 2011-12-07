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Минздрав РТ: Очередность к врачу в студполиклинике связана с резким увеличением пациентов

В минздраве РТ отреагировали на жалобы об очередях в студенческой поликлинике Деревни Универсиады.

В минздраве РТ отреагировали на жалобы об очередях в студенческой поликлинике Деревни Универсиады, сообщает ИА «Татар-информ».

«Очередность к врачу связана с резким увеличением пациентов, заболевших ОРВИ и нуждающихся в получении справки для освобождения от посещения занятий в учебном учреждении», — уточнили в ведомстве.

На данный момент в поликлинике в одну смену идет прием пациентов у трех участковых врачей-терапевтов.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что пациентам приходится «ждать приема не один час» из-за живых очередей в студполиклинике. 

КВ
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