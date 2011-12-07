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Полузащитник «Рубина» сыграл первый матч в составе молодежной сборной России

Победа над Латвией вывела российскую сборную в финал молодежного чемпионата Европы по футболу.

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров сыграл свой первый матч за молодежную сборную России. Российские футболисты обыграли сборную Латвии со счетом 4:1 и вышли в финал молодежного чемпионата Европы по футболу.

Макаров появился на поле на 81-й минуте, а через две минуты сделал голевую передачу защитнику «Спартака» Александру Ломовицкому, который забил четвертый мяч в ворота сборной Латвии.

В этой же игре одновременно с Макаровым на замену вышел нападающий казанского клуба Иван Игнатьев.

Напомним, чемпионат Европы пройдет в июне 2021 года в Венгрии и Словении. 

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