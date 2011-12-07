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Прокуратура РТ проверит информацию о свалке медотходов в Тукаевском районе

Татарстанцы жалуются в соцсетях на появляющиеся в лесу мешки с отработанными медицинскими изделиями.

Прокуратура Татарстана проведет проверку информации о свалке медицинских отходов в Тукаевском районе республики, сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках проверки выясним, поступали ли в контролирующие органы обращения граждан или иные сигналы о нарушениях, и какие меры были приняты», — уточнили в ведомстве.

Ранее в соцсетях татарстанцы жаловались на то, что в СТ «Иволга» за деревней Старые Ерыклы около двух месяцев лежат мешки с отработанными медицинскими отходами: масками, перчатками, шприцами, халатами и банками с неизвестными растворами. 

КВ
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