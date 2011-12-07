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Раифский монастырь в Татарстане закрыли для посещения на 10 дней

Такое решение принято с целью профилактики распространения COVID-19.

Наместник Раифского монастыря игумен Гавриил сообщил о закрытии храма на 10 дней. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По словам игумена Гавриила, решение о временном закрытии монастыря было принято с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Поэтому 10 дней службы будут проходить в закрытом режиме. Посмотреть их можно будет в официальном сообществе монастыря в социальных сетях.

А для тех, кто набирает воду из святого источника, в храме будет дежурить человек. 

КВ
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