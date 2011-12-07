Сегодня похоронили главного редактора «Звезды Поволжья» Рашита Ахметова

Сегодня, 14 октября, в Казани простились с известным журналистом, главным редактором и издателем газеты «Звезда Поволжья» Рашитом Ахметовым.

Рашит Ракипович ушел из жизни в возрасте 66 лет накануне в «ковидном» отделении 7-й горбольницы. Церемония прощания прошла у здания АО «Татмедиа». С журналистом и политиком, возглавлявшим реготделение партии «Демократическая Россия», пришли проститься его коллеги и друзья, деятели культуры, татарская общественность. На церемонии прощания своими воспоминаниями об Ахметове поделились председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, доктор исторических наук, академик АН РТ Индус Тагиров, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова и другие. Свои слова соболезнования семье выразил в телеграмме председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Дело отца – выпуск независимой общественно-политической газеты «Звезда Поволжья», издававшейся с 2001 года, будет продолжено, заверил сын журналиста Руслан Ахметов.

Похоронили Рашита Ахметова на кладбище в Старо-Татарской слободе.

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