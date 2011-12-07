Торжество по случаю 75-летия Казанской консерватории перенесли на 2021 год

Торжество по случаю 75-летия Казанской государственной консерватории имени Н. Жиганова перенесли на следующий год. Некоторые мероприятия пройдут в дистанционном формате, пишут в ИА «Татар-информ».

По словам проректора по концертно-творческой деятельности и международным связям консерватории Елены Хакимовой, торжественный вечер с концертом решили перенести на осень 2021 года в связи с пандемией COVID-19. Некоторые мероприятия, посвященные юбилею, могут пройти дистанционно. К примеру, на данный момент уже запущен видеомарафон «Казанской консерватории — 75!». В рамках него участники публикуют в своих социальных сетях архивные и новые материалы, отснятые к юбилею.

Также планируется выпустить буклет с инфографикой, отражающей динамику развития вуза, и информацией о достижениях консерватории за последние годы. Возможно, вскоре появится фильм, посвященный 75-летию вуза.

Учебный процесс был начат 10 октября 1945 года. Тогда было учреждено пять факультетов: фортепианный, оркестровый, вокальный, хорового-дирижирования и теоретико-композиторский.