В Татарстане госавтоинспекторы помогли ребенку с ожогами лица добраться до больницы

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В Казани сотрудники ДПС помогли добраться до больницы женщине с ребенком, у которого были сильные ожоги лица и тела, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РТ.
К госавтоинспекторам Ренату Шамсутдинову и Риму Карибуллину обратилась женщина, у которой в машине находился ребенок с сильными ожогами — 40% термических ожогов на лице и теле. Мальчик постоянно терял сознание.
Автоинспекторы немедленно сообщили о случившемся в дежурную часть и с мигалками сопроводили автомобиль до РКБ, где мальчику оказали необходимую помощь.
На данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.