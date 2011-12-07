В Татарстане началась усиленная дезинфекция подъездов и остановок

В Татарстане вернулись к усиленной дезинфекции остановок и подъездов, сообщает «Россия-Татарстан».

Дважды в неделю производится мойка остановок. Сотрудники клининговой службы моют остановки ночью, когда на них нет людей.

Общественный транспорт дезинфицируют кондукторы во время обеденного перерыва: протирают поручни, моют салон, а на конечной остановке организовано сквозное проветривание.

В Набережных Челнах вернулись к усиленной дезинфекции подъездов: с антисептиками моют подоконники, ручки дверей, перила, почтовые ящики.

Напомним, по данным ученых, коронавирус может сохраняться на коже до суток, на металле и пластике — до трех дней, а гаджеты могут хранить на себе бактерии и вирусы до месяца.