Жительница Казани выплатила 200 тыс. рублей долга по алиментам после ареста авто

Жительница Казани выплатила 200 тыс. рублей долга по алиментам только после того, как ее машину арестовали приставы, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

37-летняя женщина не платила деньги на содержание дочери и сына.

Когда приставы выяснили место нахождения авто женщины, на котором она пыталась скрыться от сотрудников ведомства. Однако авто все равно удалось арестовать, и нарушительница сразу же выплатила долг.

Теперь сотрудники УФССП знают, где работает женщина, алименты будут удерживаться из ее зарплаты.

Всего в республике более двух тысяч производств на женщин, которые не платят алименты. Чаще всего это матери, возраст которых составляет от 30 до 42 лет.