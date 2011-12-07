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19 ноября пройдет очередное заседание Госсовета РТ

В повестку дня включен 21 вопрос.
19 ноября состоится очередное, 43-е, заседание Государственного Совета РТ пятого созыва. В повестку дня включен 21 вопрос, в том числе 13 республиканских законопроектов. 9 из них подготовлено для рассмотрения в первом чтении, а четыре – во втором. Основным вопросом станет законопроект о бюджете республики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, сообщается на сайте парламента РТ.
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