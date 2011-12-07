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60% татарстанцев одобряют раздельный сбор мусора

Итоги общественного опроса на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сегодня озвучил исполнительный директор НП «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов.
С 9 октября до 9 ноября в опросе на сайте регионального центра участвовали 2 тысячи татарстанца, которые ответили на 20 вопросов. 28% респондентов высказали недовольство качеством оказания жилищно-коммунальных услуг. 50% недостаточно информированы о деятельности управляющих компаний, ТСЖ и других организаций, которые управляют многоквартирными домами. 60% опрошенных редко обращаются за разъяснением в УК, а предпочитают искать правду в других государственных инстанциях. Об отсутствии председателя ЖКХ заявили 34% респондентов. 47% рассказали, что их многоквартирные дома не участвовали в программе капитального ремонта. 47% оценили работу своих управляющих компаний как неудовлетворительную. 35% участников опроса считают удовлетворительным межквартальные и дворовые дороги. 23,7% респондентов обращались с жалобой в УК более одного раза. Приветствуют и одобряют раздельный сбор мусора 60% опрашиваемых. 25% оценивают работу совета домов на удовлетворительно. 66,3% участников опроса не знают размеры затрат содержания УК. 30% потребителей не контролируют качество выполнения УК жилищных услуг.
КВ
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