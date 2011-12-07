Эксперт: Самообложение позволяет тратить деньги на действительно важные для людей вещи

Механизм самообложения позволяет тратить деньги на действительно важные для людей вещи. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Виталий Сергеев.Он отметил, что при самообложении население само определяет размер налога и куда конкретно идет эта единовременная выплата.«Соответственно, на местном уровне можно проконтролировать, куда она реально пошла, то есть, построили там этот мост или нет, разбили сквер или нет, — поделился эксперт с агентством. — Ты реально вкладываешь свои деньги и начинаешь требовать и смотреть, как это делается».При самообложении население «становится гражданами — людьми, которые действительно осуществляют власть», продолжил Сергеев. Это позволяет решить множество местных проблем, которые раньше упирались в налоговый кодекс.Кроме этого, люди начинают видеть реальную пользу от местного самоуправления.«Ты и сам становишься гражданином, активно в этом участвуешь, не только вкладывая средства, но и наблюдаешь за всем этим. Ты начинаешь вовлекаться и понимать эту местную муниципальную власть, которую ты избрал, ты видишь, как она работает или не работает», — заметил Виталий Сергеев.