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Казанские спасатели пришли на помощь четырехлетней девочке

Ножка ребенка застряла в пластиковом кольце.
На ул. Аметьевская магистраль вчера четырехлетняя девочка застряла ножкой в пластиковом кольце банки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Самостоятельно родители освободить конечность не смогли и прибегли к помощи спасателей. Спасатели аккуратно сняли кольцо. От помощи врачей родители отказались.
КВ
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