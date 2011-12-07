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Татарстанское УФАС объявляет о проведении публичных обсуждений

Результаты правоприменительной практики Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан в сфере антимонопольного и рекламного законодательства, а также законодательства о госзакупках на территории региона - такова повестка дня очередных публичных слушаний Татарстанского УФАС России.
К дискуссии приглашаются представители республиканских и муниципальных органов власти, контролирующих органов, Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, представители крупнейших игроков рынка республики, руководители общественных организаций, а также представители субъектов правоотношений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.Мероприятие, формат которого обозначен как публичные обсуждения правоприменительной практики Татарстанского УФАС России, состоится 16 ноября в 10 часов на площадке Учебно-методического центра ФАС России. Вопросы по обсуждаемым темам можно направлять по адресу электронной почты: [email protected] или задать при проведении публичных обсуждений. Ответы на вопросы будут даны в ходе мероприятия, сообщает пресс-служба УФАС по РТ. Мероприятие пройдет по адресу: Казань, Оренбургский тракт, 24. Начало регистрации в 9.00.
КВ
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