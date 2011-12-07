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В Казани продолжается реконструкция улиц Магистральная и Учительская

Ограничение движения продлится до 30 ноября.
Пресс-служба мэрии города сообщает, что ограничение движения по улицам Магистральная и Учительская продлено до 30 ноября. Так, ул. Магистральная закрыта на участке от дома №48/1 до дома №2 по ул.1-я Победиловская. По Учительской не удастся проехать от дома №2 до Магистральной. В настоящее время здесь ведутся работы по ремонту ливневой канализации.
КВ
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