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В пятницу на стадионе «Трудовые резервы» откроется каток

По выходным он будет работать до 22:00.
16 ноября на стадионе «Трудовые резервы» начнет работать каток, сообщает пресс-служба мэрии города. По будням горожане смогут покататься с 17:30 до 21:00. В выходные дни каток будет работать с 14 до 22 часов, а с 12:00 до 14:00 выделено время для хоккеистов-любителей.
КВ
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