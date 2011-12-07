В пятницу на стадионе «Трудовые резервы» откроется каток

16 ноября на стадионе «Трудовые резервы» начнет работать каток, сообщает пресс-служба мэрии города. По будням горожане смогут покататься с 17:30 до 21:00. В выходные дни каток будет работать с 14 до 22 часов, а с 12:00 до 14:00 выделено время для хоккеистов-любителей.