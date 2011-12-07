В Татарстане к концу года создадут проекты для развития региона по 12 направлениям

В Татарстане сформирован проектный офис для реализации 12 ключевых нацпроектов и федеральных программ, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным. Региональные проекты по всем направлениям будут готовы до конца текущего года. Сроки были озвучены на заседании в Доме Правительства РТ с участием полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и Президента Татарстана Рустама Минниханова.Открывая заседание, Игорь Комаров напомнил, что нацпроекты и федеральные программы создаются в России согласно указу Владимира Путина. «Президентом РФ поставлены амбициозные задачи и цели, определены 12 ключевых направлений развития страны, которые будут реализовываться в виде нацпроектов и программ. В настоящее время на завершающем этапе находится процесс формирования соответствующих национальных и федеральных проектов. В соответствии с данными указаниями в каждом регионе должны быть разработаны положения об организации проектной деятельности, а также региональные проекты, которые направлены на реализацию соответствующих национальных и федеральных проектов. Вся основная подготовительная работа должна быть завершена до конца этого года», – сказал Комаров.Полпред Президента РФ уточнил, что нацпроекты и федеральные программы касаются практически всех сфер жизни, в том числе здравоохранения, образования, строительства жилья и дорог.Как отметил Президент РТ Рустам Минниханов, региональные проекты в Татарстане в рамках указа Владимира Путина будут выполнены в точном соответствии с поручениями. «Мы оцениваем, что национальные проекты – это стратегическая задача для любого региона, в том числе и для Татарстана. Они охватывают все стороны жизни региона, поэтому те задачи, которые поставлены Президентом РФ, будут выполнены», – сказал Минниханов. «Мы закрепили ответственных лиц для реализации каждого нацпроекта, проектный офис сформирован. На уровне министерств мы плотно работаем с нашими федеральными коллегами», – подчеркнул Президент РТ.Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров во вторник прибыл в Татарстан с первым рабочим визитом в новой должности. Он посетил ряд ключевых объектов в Закамской зоне региона, в том числе заводы ПАО «КАМАЗ» и особую экономическую зону «Алабуга».