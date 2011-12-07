Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане появится новый горнолыжный комплекс

Идея строительства комплекса, который будет расположен в Актанышском районе РТ появилась еще в 2011-м году.
 Протяженность трассы составит 400 метров, общая площадь — 100 гектаров, пишет ИА "Татар-Информ". «Обратимся к Президенту или будем просить помощи у нефтяников — пока не известно. Но если деньги поступят своевременно, строительные работы можно начинать весной и за один сезон сдать в эксплуатацию», - рассказал заместитель руководителя исполнительного комитета Актанышского района по строительству Руслан Гарипов.
КВ
Лента новостей