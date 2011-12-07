В Татарстане появится новый горнолыжный комплекс

Протяженность трассы составит 400 метров, общая площадь — 100 гектаров, пишет ИА "Татар-Информ". «Обратимся к Президенту или будем просить помощи у нефтяников — пока не известно. Но если деньги поступят своевременно, строительные работы можно начинать весной и за один сезон сдать в эксплуатацию», - рассказал заместитель руководителя исполнительного комитета Актанышского района по строительству Руслан Гарипов.