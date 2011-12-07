WorldSkills International: Подготовка «Казань Экспо» к WorldSkills Kazan 2019 опережает график

На сегодняшний день работы по подготовке МВЦ «Казань Экспо» к проведению WorldSkills Kazan 2019 идут с опережением графика, комплекс уже можно назвать объектом мирового класса, заявил исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи. Сегодня один из руководителей международного движения принял участие в церемонии открытия Регионального чемпионата по стандартам WorldSkills.«Вчера у нас была возможность осмотреть и познакомиться с объектом, мы были очень впечатлены, наблюдая за прогрессом. Мы можем назвать “Казань Экспо” мировым классом, поскольку сейчас объект полностью оснащен и готов с точки зрения логистики и технологической составляющей, — рассказал Дэвид Хоуи корреспонденту агентства. — Работы на объекте ведутся с опережением графика, что, конечно, не может нас не радовать. Возведение и строительство данного объекта является ярчайшим примером того, насколько важны компетенции чемпионата. Каждый мастер, каждый строитель, каждый, кто принял участие в возведении данного объекта, играет огромную роль. Они должны гордиться тем, что построили такой объект, который будет служить Казани и всей республике на протяжении многих лет».Как ранее сообщало агентство, региональный чемпионат Республики Татарстан стал первым «профильным» мероприятием, которое принимает МВЦ. Его строительство было инициировано в преддверии проведения мирового первенства WorldSkills летом этого года. Финал национального (всероссийского) чемпионата также пройдет в Казани в качестве генеральной репетиции перед мировым первенством WorldSkills Kazan 2019.