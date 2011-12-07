За год в РТ построено и реконструировано 88 км автомобильных дорог

В 2018 году в Татарстане построено и реконструировано 88 км региональных автомобильных дорог, приводит слова министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленарв Сафина пресс-служба Президента РТ. 28 населенных пунктов республики соединили 69 км дорог с твердым покрытием. Также в Татарстане проведен ремонт 331 км региональных автодорог. В 35 населенных пунктах обустроено 75 км искусственного освещения.