Более 2 млн российских ИП затронет отмена ЕНВД

В следующем году планируется прекращение действия единого налога на вмененный доход. Эта процедура коснется 223 тыс. предпринимателей и около 2 млн индивидуальных предпринимателей, сообщил ИА «Татар-информ» депутат Госдумы РФ от Татарстана, заместитель председателя Комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов.

Комиссия по вопросам малого и среднего предпринимательства провела опрос, результаты которого показали, что около 49% предпринимателей, находящихся на ЕНВД планируют перейти на упрощенную систему налогообложения, а около 36% ИП — на патентную систему. Примерно 11% предпринимателей еще не сделали выбор, 3% предпринимателей — изменят статус на «самозанятых».