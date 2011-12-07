Фаттахов и Леонов приняли участие в Спартакиаде госслужащих Татарстана

В Татарстане проходит Спартакиада госслужащих республики. В соревнованиях по плаванию приняли участие Дамир Фаттахов и Владимир Леонов, пишет ИА «Татар-информ».

Всего в этом году в турнире представлены 30 команд для соревнований в пяти видах спорта. Отмечается, что команды Министерства спорта, Министерства по делам молодежи и Министерства туризма разместились лишь на пятой строчке. С лидирующих позиций их вытеснили команды верховного суда, Аппарата Президента и Аппарата Кабинета министров.

Глава Минмолодёжи РТ после заплыва поделился, что ему еще есть над чем поработать, а он с командой постарался сделать все возможное.

Руководитель республиканского Минспорта в свою очередь подчеркнул, что был показан неплохой результат, которому сопутствовала серьезная подготовка.

Впереди на спартакиаде осталось проведение только одного турнира — госслужащим предстоят соревнования по волейболу.