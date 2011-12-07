Начальник отдела МВД по РТ призвал граждан не публиковать свои фото в социальных сетях

Начальник отдела по раскрытию мошенничеств МВД по РТ Эдуард Габдрахманов призвал граждан не публиковать свои личные фото в социальных сетях. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Как отметил Габдрахманов, интернет является открытой сетью всемирного доступа. А потому, в целях безопасности и сохранения личных данных людям нельзя выкладывать свои личные фотографии на страницы социальных сетей.

Также он предупредил, чем может обернуться потеря телефона или смена его номера. Часто при оформлении кредитов люди привязывают свои абонентские номера. Поэтому, когда человек берет новый, свой старый номер ему нужно закрыть, добавил начальник отдела МВД по РТ.