Пандемия COVID-19 на рост преступлений в этом году повлияла незначительно

Начальник отдела по раскрытию мошенничеств МВД по РТ Эдуард Габдрахманов рассказал, как пандемия COVID-19 повлияла на рост преступлений. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

По словам Габдрахманова, пандемия «стала лишь частью большого процесса». Это видно из темпов прироста, которые были в прошлом и позапрошлом годах, что говорит о неначительном увеличении.

Пока же полиция чаще всего фиксирует рост преступлений в сфере цифровизации. Объясняется это тем, что «общество все больше погружается в „цифру“», что предоставляет большое поле для преступной деятельности. Сейчас показатель таковых мошенничеств составляет 60%.