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15 декабря в Казани пройдут традиционные сельхозярмарки

15 декабря в Казани пройдут традиционные сельхозярмарки
Завтра, 15 декабря, в Казани пройдут традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки. С 6.00 до 12.00-14.00 во всех районах города будет открыто 15 площадок. Напомним, традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки проходят с 15 сентября по 29 декабря. Аграрии, фермеры и садоводы из пригорода Казани и других районов республики привозят излишки урожая, чтобы продать их по сниженным в сравнении с магазинными ценам. Адреса площадок можно узнать по ссылке.
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