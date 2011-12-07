Айда на ТНВ-2019: как стать студентом журфака без экзаменов? Секреты от победителя

А скоро стартует второй подобный конкурс, предназначенный для тех, кто заканчивает 11 класс, колледж или техникум в 2019-м. Как и в 2018-м, с помощью #АЙДАНАТНВ2019 телеканал будет искать новые таланты, чтобы помочь им реализовать себя в жизни – стать профессионалом и получить престижное место работы на ТНВ.Три победителя Конкурса без экзаменов смогут стать студентами Высшей школы журналистики по профилю «Новые национальные медиа: мультимедийная журналистика» (бакалавриат). Учиться они будут бесплатно. А после окончания вуза им будет гарантировано трудоустройство в АО «ТРК «Новый Век». Алия Сабирова, Инзиля Хусаинова и Сирина Сахапова уже прошли этот путь и стали обладателями гранта ТНВ по итогам первого конкурса «Айда на ТНВ», проводившегося весной этого года. Своими впечатлениями от участия и победы поделилась одна из победительниц – Алия Сабирова.- Алия, когда вы решили связать свою жизнь с журналистикой? Вы мечтали об этом с детства?- С раннего детства я посвящала себя искусству и сцене – занималась хореографией (и продолжаю заниматься ею сейчас). А о журналистике и речи не было. Но около пяти лет назад мои подруги стали заниматься в детской телестудии «Нур» у нас вАрске и меня пригласили. Не раздумывая, согласилась: что я теряю? Если окажется, что это не мое, просто перестану там заниматься. Что самое интересное - те самые подруги вскоре потеряли интерес к журналистике. Ну а я просто влюбилась в это новое для меня дело! И получилось так, что в результате добилась хороших результатов. - Как вы узнали о конкурсе «Айда на ТНВ»?- Впервые об этом конкурсе я услышала, когда приезжала в Казань на конференцию в Высшую школу журналистики. Поначалу даже не совсем в это поверила. Но потом сообщения о конкурсе «Айда на ТНВ» стали появляться повсюду – реклама по телевидению, посты в соцсетях… И я поняла: вот он - мой шанс! Родители и мой руководитель меня поддержали.- Давайте составим такую небольшую инструкцию для тех, кто захочет участвовать в #АЙДАНАТНВ2019. Вот вы приняли решение… Что дальше? Как действовать? - Я зашла на сайт tnv.ru, на страничку конкурса, почитала Положение и составила четкий порядок действий: как нужно делать и что я могу получить в конечном итоге. Заданием первого тура было – написать эссе на татарском языке на тему «Мой друг». Я решила писать о… Пере. Ведь именно эта письменная принадлежность для журналиста – самый верный друг. Мне, во-первых, хотелось как-то удивить жюри и отстраниться от банального. А во-вторых, перо – это то, с чем я иду по жизни: все то, что я не могу сказать, я смогу написать! Вот такое эссе я и выслала на первый тур.Ну, а потом – последовали другие туры… И каждый раз, когда я узнавала, что прохожу дальше, я поначалу не верила. Знаете, так интересно получалось: каждый раз я была не первой, кто об этом узнавал! Мои друзья мне звонили и говорили: «Ты прошла в следующий тур!» И я отвечала: не может быть… Это точно? «Да, да – отвечали мне. – Об этом даже на ТНВ в «Новостях» показывали!» Я заходила на сайт и смотрела: да, точно – вот моя фамилия! - Алия, какое задание Конкурса показалось вам наиболее сложным? - Каждый последующий тур требовал все большей подготовки, задания усложнялись. К каждому туру приходилось готовиться все более ответственно. К последнему туру волнения усилились: не то, чтобы я боялась, нет… Просто возрастало чувство ответственности. Мы в последнем туре должны были брать интервью у профессионалов своего дела. С одной стороны я понимала – какой-то опыт в этом у меня есть. Но с другой стороны – ты не знаешь, как поведет себя гость во время интервью, как поведешь себя ты в такой ситуации… И за всем этим внимательно наблюдают члены жюри!В качестве интервьюируемого мне по жребию достался Рамис Латыпов – главный редактор сайта «Интертат». Это меня обрадовало, ведь еще уезжая из дома, я хотела, чтобы мне попался именно он: еще раньше я с большим интересом изучила его биографию и его творчество, и были там такие моменты, которые меня зацепили. Жаль, что мы были ограничены во времени, и я не успела задать ему все вопросы!- А как он проходил - самый ответственный, третий тур?- Нас было шестеро финалистов. На последний тур конкурса мы приехали на ТНВ. Мы должны были тянуть конверты: в одних – номера, в какой последовательности будем заходить в студию и брать интервью (мне выпал номер 2); во вторых конвертах – те персоны, у которых мы должны были брать интервью. После того, как всё определилось, нам дали время, чтобы подготовиться. А как всё проходило дальше – я уже рассказала чуть выше. - Вас было шестеро. Победителей – трое. А как лично вы узнали, что вы попали в это заветное число? Какие чувства, эмоции в тот день переживали? Поделитесь!- Ну, во-первых, мне потребовалось какое-то время, чтобы осознать: да, я – победитель конкурса «Айда на ТНВ»! А когда пережила первые эмоции – кинулась сообщать родителям эту радостную новость. Но до самого момента, пока в моих руках не оказался тот самый диплом победителя, я старалась не распыляться в эмоциях, кому-то об этом рассказывать… Сдерживала себя. И только потом, когда уже держала в руках подтверждение моей победы – грант Телерадиокомпании «Новый век», дающий право учиться бесплатно в КФУ, я осознала – да, это произошло! Я – студентка журфака!- Алия, подходит к завершению ваш самый первый студенческий семестр. Вы так упорно шли к этой учебе и так много для этого сделали… Можете ли вы сейчас сказать: я не ошиблась с выбором профессии?- Могу сказать одно: с каждым днем я все больше и больше осознаю, что я на своем месте. Мне безумно нравится то, чему я учусь. И я рада тому, что в Высшей школе журналистики созданы все условия для того, чтобы реализовывать себя, практиковаться: это и мастер-классы, и пресс-туры, и встречи со спикерами. Все это помогает нам набираться опыта и улучшать свои знания. - Весной наступающего года на ТНВ стартует уже второй конкурс – #АЙДАНАТНВ2019. Что вы можете пожелать его будущим участникам как человек, который уже прошел через это? - Мне кажется, в этом году желающих принять участие в этом конкурсе будет намного больше. Поэтому борьба обещает быть еще более серьезной, и в первую очередь предстоит к ней как следует подготовиться. И в то же время не стоит отказываться от своей мечты! Хочется, чтобы будущие участники не теряли уверенности в себе. Даже если есть какие-то сомнения, но вы понимаете, что журналистика – это ваше, отбрасывайте такие мысли и уверенно идите вперед! И конечно, нужно стараться мыслить нестандартно, чтобы удивить членов жюри. Быть открытым душой и сердцем. И тогда все обязательно получится! А напоследок, от имени организаторов, спешим напомнить: в апреле 2019 года на ТНВ стартует конкурс #АЙДАНАТНВ2019, победители которого станут студентами КФУ — бесплатно и без экзаменов. Конкурс проводится для 11-классников и выпускников средних специальных учебных заведений. К участию приглашаются носители татарского языка. Три победителя Конкурса смогут стать студентами Высшей школы журналистики по профилю «Новые национальные медиа: мультимедийная журналистика» (бакалавриат). Учиться они будут бесплатно. А после окончания вуза им будет гарантировано трудоустройство в АО «ТРК «Новый Век».Внимание! Желающие принять участие в конкурсе должны учитывать одно из главных условий: выпускник должен выбрать сдачу ЕГЭ по русскому языку и литературе. Только тогда он будет допущен к #АЙДАНАТНВ2019 и сможет претендовать на победу. реклама