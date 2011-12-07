Бюджет столицы РТ на будущий год принят: социальные программы сохранены

Прогнозируемый общий объем доходов на 2019 год - свыше 23 млрд рублей. На 2020 год объем доходов составит 23,6 млрд, на 2021 год - 23,7 млрд рублей.По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в бюджете будущего года сохранена социальная направленность, все программы, которые работали в 2018 году, будут выполняться и в 2019-м. Основная статья доходов городского бюджета - налоги. В 2019 году прогнозируется поступление в казну 15,1 млрд рублей, из которых 13 млрд - налоговые отчисления. 2,1 млрд - неналоговые доходы. 91% налоговых доходов - это налог на доходы физических лиц, земельный налог и налог на совокупный доход. Наибольшая часть расходов бюджета Казани будет направлена на социальные нужды: свыше 15 млрд рублей на образование, 1 млрд рублей на обеспечение социальной политики, 19,3 млн рублей на здравоохранение, более 670 млн рублей на нужды культуры, почти 450 млн рублей на развитие физической культуры и спорта.На проведение молодежной политики депутаты отвели свыше 280 млн рублей. Расходы сферы ЖКХ оценили в 1,1 млрд рублей. Свыше 70 млн рублей будет потрачено на природоохранные мероприятия, 192 млн рублей направят на национальную безопасность, 1,5 млрд рублей - в сферу национальной экономики, почти 2 млрд рублей - на общегосударственные вопросы.