Директору сельской школы Нижнекамского района вручили в Москве премию

Награду жительнице Нижнекамского района вручила заслуженная артистка РФ, почетный академик Международной академии культуры и искусства Наталья Дрожжина.Директор Шереметьевской школы Нижнекамского района Елена Перова получила премию «За сбережение народа» в номинации «Культура и просвещение». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.VIII церемония вручения премии официально состоялась под эгидой Комиссии Правительства РФ по делам ЮНЕСКО. Мероприятие прошло в Москве в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя.Награду жительнице Нижнекамского района вручила заслуженная артистка РФ, почетный академик Международной академии культуры и искусства Наталья Дрожжина.Елена Перова развивает в школе краеведческий музей. В августе этого года председатель движения «За сбережение народа» Андрей Красильников выделил для музея 500 тыс. рублей на покупку стеллажей. С 6-го класса Елена Перова является членом совета музея, также работала экскурсоводом.Школьный музей назван в честь 19-летней Нади Курченко – стюардессы, которая погибла в 1970 году в небе при попытке остановить террористов, угнавших самолет. Почти 50 лет назад шереметьевские школьники, вдохновленные поступком девушки, решили назвать свой музей в честь нее и создали специальную экспозицию, в которую вошли предметы, связанные с авиацией. В частности, коллекция включает даже самолетные кресла.Премия является высшей наградой Общероссийского общественного движения «За сбережение народа» и вручается в шести разных категориях — ученым, общественным деятелям, спортсменам, деятелям культуры, гражданам России, которые внесли значительный вклад в сбережение народа страны, его культурного достояния, духовного и физического здоровья, пишет ИА "Татар-информ".