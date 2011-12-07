Президент РТ: Все намеченные планы 2019 года по нацпроектам будут выполнены

В рамках рабочей поездки в Набережные Челны Президент России Владимир Путин провел встречу с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. В ходе беседы Рустам Минниханов кратко доложил о социально-экономическом положении РТ и реализации ряда нацпроектов и республиканских программ на территории региона, сообщает пресс-служба руководителя республики. Ожидаемый валовый региональный продукт (ВРП) по итогам года составит порядка 2 трлн 552 млн 600 тыс. руб., объем отгруженной промышленной продукции — от 2 трлн 900 млн до 3 трлн руб. Рост составит около 1,2-1,5% по сравнению с прошлогодними показателями, отметил Президент РТ. «Мы реализуем все плановые назначения по нацпроектам», — подчеркнул он. Он сообщил, что объем средств по нацпроектам составляет 26 млрд рублей, включая и федеральную, и республиканскую части. Кроме того, Рустам Минниханов поблагодарил главу государства за поддержку в подготовке и проведении мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills, который прошел в августе 2019 года. «Также я хотел поблагодарить Вас за WorldSkills, это большое наследие для нас. Вы сами участвовали в закрытии. Пока мы только второе место заняли, хотя старались. Надо дальше работать», — посчитал Рустам Минниханов. Как заметил Владимир Путин, «главное, что прогресс очень хороший». Далее Президент РТ коротко доложил о проектах, реализуемых в республике. Всего в этом году реализуется 40 программ (бюджет около 40 млрд рублей). «Мы по всем программам выполняем намеченные задачи. Здесь объекты — и нацпроекты, и наши республиканские», — отметил Минниханов. Владимир Путин спросил, насколько хорошо работают мобильные поликлиники. «Четыре поликлиники мы купили, на 100% будем проводить сельскому населению ежегодно диспансеризацию. Все-таки — профилактика», — сказал Рустам Минниханов, пояснив, что в ходе проведенных медосмотров были госпитализированы 460 человек — специалисты выявили проблемы и вовремя отреагировали. Более подробно Президент Татарстана доложил о ходе капремонта жилфонда. В республике в программу капремонта вошли около 1 тыс. многоквартирных домов. «Мы где-то 990 — 1000 многоквартирных домов каждый год ремонтируем, все по плану идет, все, что намечено. И население платит свою часть. Это очень большая программа, и она работает очень эффективно», — резюмировал докладчик. Также он проинформировал гостя о реализации программы ремонта дорожного фонда, в которую входят и федеральные проекты в части обеспечения безопасных и качественных автодорог, и республиканская программа, и программа по сельским дорогам. «Самое главное, очень активно работаем — в том числе это и внутридворовые, внутриквартальные подъезды. Со следующего года мы запускаем новую программу — 7000 дворов привести в порядок в течение трех лет. Это очень большая программа, очень капиталоёмкая», — сообщил Рустам Минниханов. Последний вопрос, который затронул Рустам Минниханов на встрече с главой государства, касался обманутых дольщиков. «В 2016–2018 годах мы сдали 18 объектов, в 2019 году будет 10 объектов, из них пять уже сдали, — рассказал Президент, отметив, что основную часть вопроса по проблемным домам планируется решить в ближайшие два года.