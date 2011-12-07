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Более 80% татарстанцев положительно относятся к местной фермерской продукции

Больше всего среди населения востребованы яйца, молочная продукция и мясо.

Жители крупных городов Татарстана положительно относятся к фермерской продукции, но для многих сдерживающим фактором является более высокая цена. Такие данные представили аналитики агентства «ПромРейтнг».

В общей сложности, позитивное отношение к фермерским продуктам выразили 81,3% татарстанцев. К факторам, препятствующим потреблению данных продуктов жители крупных городов отнесли: транспортно-логистические трудности, риск отсутствия конкретных товаров в точках продаж, высокая, по отношению к сетевым магазинам, стоимость продуктов.

Самыми востребованными фермерскими продуктами стали яйца, молочная продукция и мясо.

Опрос был проведен среди жителей городов РТ с населением более 100 тыс. человек. 

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