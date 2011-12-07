Эксперт: Рост цен на масло связан с неурожаем подсолнечника, ростом мировых цен и колебанием курса рубля

Рост цен на масло связан с неурожаем подсолнечника, ростом мировых цен и колебанием курса рубля, заметил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев в интервью ИА «Татар-информ».

«Текущие цены на подсолнечное масло складываются из роста мировых цен и роста курса доллара. На ситуацию c подорожанием подсолнечного масла также существенно повлиял неурожай подсолнечника в ключевых странах-производителях — России и Украине, который спровоцировал резкий взлет цен на подсолнечник», — уточнил Мальцев.

В Татарстане рост цен на масло планируют сдержать за счет мер, принятых на федеральном уровне.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении пошлины на вывоз семян до 30%. Подоные меры будут действовать с 9 января до конца июля.