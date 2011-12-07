На главную елку Казани пригласят отличников и победителей олимпиад

25 декабря в Казани состоится традиционная республиканская елка для детей Казани. Программа праздника пройдет в «Татнефть Арене». Зрителями красочного новогоднего представления станут более 8 тысяч ребят в возрасте от 7 до 13 лет. Это отличники учебы, одаренные дети в разных областях деятельности, победители олимпиад, сообщили подробности на совещании, прошедшем сегодня в мэрии Казани. В поздравлении ребят примет участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Как обратили внимание организаторы праздника, в нынешнем году регистрация участников пройдет в электронном формате, в заявке каждому участнику необходимо будет подтвердить свои достижения за 2020 год.