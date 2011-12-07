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Предпринимателям Татарстана расскажут о Системе быстрых платежей

15 декабря пройдет вебинар о возможностях СБП.

Татарстанским предпринимателям расскажут о возможностях Системы быстрых платежей. Вебинар по данной теме пройдет 15 декабря, сообщают организаторы.

«Эксперты Банка России и Национальной системы платежных карт расскажут об особенностях и преимуществах СБП для торговых компаний. Своим опытом также поделятся представители банков и бизнеса, которые уже используют СБП», — уточняется в сообщении.

Трансляция будет вестись на YouTube-канате Банка России и на странице Facebook. Регистрация на событие доступна по ссылке: https://proofix.ru/edu1512/. Участие абсолютно бесплатное.

КВ
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