Предпринимателям Татарстана расскажут о Системе быстрых платежей

Татарстанским предпринимателям расскажут о возможностях Системы быстрых платежей. Вебинар по данной теме пройдет 15 декабря, сообщают организаторы.

«Эксперты Банка России и Национальной системы платежных карт расскажут об особенностях и преимуществах СБП для торговых компаний. Своим опытом также поделятся представители банков и бизнеса, которые уже используют СБП», — уточняется в сообщении.

Трансляция будет вестись на YouTube-канате Банка России и на странице Facebook. Регистрация на событие доступна по ссылке: https://proofix.ru/edu1512/. Участие абсолютно бесплатное.