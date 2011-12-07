Татарстан победил во Всероссийском конкурсе цифровых технологий

Республика Татарстан вошла в число победителей на Всероссийской презентации IT-проектов. Лучшими признаны 12 проектов из 456 представленных регионами России 456, в их числе — и проекты. В перечне представленных на конкурс цифровых проектов Татарстан — такие, как «Открытая Казань», «Народный контроль», которые пользуются большой популярностью среди населения.

Подробностями о новой победе в цифровых достижениях республики поделился в ходе минувшего делового понедельника начальник городского Управления информационных технологий и связи Дмитрий Кремлев.

В республике удалось достичь высоких результатов также в уровне доступа татарстанцев к бесплатной беспроводной сети интернет в созданных общественных пространствах. Кстати, обеспечение сетью интернет общественных пространств Татарстана решает еще одну, чрезвычайно важную задачу — поддержание безопасности в этих многолюдных местах отдыха.

Как отметил Дмитрий Кремлев, благодаря такой целенаправленной работе в целом сейчас Татарстан входит в Топ-5 регионов страны по обеспечению жителей услугами в цифровом виде. На первом месте в этой пятерке — Ростовская область, Татарстан — второй, за лидерами следуют Республика Крым, Санкт-Петербург и Калининградская область.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, столица Татарстана продолжит активно внедрять цифровые технологии в повседневную жизнь горожан, цель — обеспечить население удобными сервисами, позволяющими сократить время, затраченное на получение тех или иных муниципальных услуг. Кстати, важная деталь — успешно реализованные в Татарстане цифровые проекты планируется внедрять в практику и в других городах России.