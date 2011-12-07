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В дни новогодних каникул детей Казани примут 140 пришкольных лагерей

Здесь ребят ожидают различные мастер-классы, игры, конечно же - прогулки на свежем воздухе и множество экскурсий, в том числе – в интерактивном формате.

В новогодние каникулы, которые традиционно начнутся с 28 декабря и продлятся до 10 января, для школьников Казани подготовлена разносторонняя насыщенная программа, которая так и называется: «Культурные каникулы».

О ее подробностях в ходе совещания в мэрии Казани рассказал начальник городского Управления культуры Азат Абзалов.

В столице Татарстана для правильного и полезного времяпрепровождения будет организовано 140 пришкольных лагерей. Здесь ребят ожидают различные мастер-классы, игры, конечно же — прогулки на свежем воздухе и множество экскурсий, в том числе — в интерактивном формате. Ребята вместе со своими родителями и классными руководителями посетят также музеи, выставки. Недаром нынешняя смена пришкольных лагерей пройдет под символичным названием «Зимний калейдоскоп».

Важная деталь, на которую обратил внимание Азат Абзалов. Ребенка в походе за культурными ценностями может сопровождать один взрослый родитель либо другие родственники не старше 60-ти лет.

КВ
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