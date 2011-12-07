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В Казани вандалы испортили скульптуру брошенным домашним животным

Неизвестные отломили крылья ангела у собаки и лапы котенку.

В Казани неизвестные испортили скульптуру брошенным домашним животным, сообщили пользователи соцсетей.

Неизвестные отломили у собаки крылья ангела, а котенку оторвали лапы.

Напомним, арт-объект появился 8 декабря в центре города.

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