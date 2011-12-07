На Чистопольской пять авто «сыграли в домино»

«Сыграли в домино» - так обычно называют подобные случаи. Возможно, подъезжая к перекрестку, дама за рулем иномарки, заметив переключение светофора на запрещающий сигнал, слишком резко затормозила. Могло случиться и так, что водитель следующей за ней «Лады» не сразу сориентировался или ехал слишком близко. Но по факту он влетел иномарке в заднюю часть. Через несколько секунд его авто подверглось той же участи со стороны ехавшей за ним машины, а следом еще два авто «сыграли в домино». В результате аварии автовладельцам ремонт машин влетит в копеечку.