Банк требовал с челнинца 2,7 млн рублей за просроченный кредит

В Набережных Челнах городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании задолженности с местного жителя в пользу финансовой организации. Мужчина взял кредит в размере 200 тысяч рублей под 0,11% в день, который он должен был погасить в мае 2017 года. К июню 2018 года его долг вырос до 2,7 млн рублей: основной долг – 133 тыс. рублей, проценты – 144 тыс. рублей, а также штрафные санкции – 2,4 млн рублей. Ответчик объяснил, что не мог погасить кредит после банкротства финансовой организации из-за неосведомленности о новых реквизитах конкурсного управляющего. Однако данная информация была размещена в СМИ и Едином федеральном реестре. Решением суда с заемщика взыскали 318 тыс. рублей, а штрафные санкции в размере 2,4 млн рублей судья счел несоразмерными последствиям нарушения обязательств, снизив их до 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городского суда.