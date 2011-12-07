Блокада Ленинграда: татарстанцы, освобождавшие город на Неве

27 января 1944 года советские войска окончательно сняли блокаду Ленинграда. Фашисты были отброшены от Северной столицы на 60 - 100 километров. Правда, формально осада Ленинграда врагом продолжалась до сентября 1944 года, когда советские войска освободили Выборг и Петрозаводск.За такую значимую победу пришлось заплатить огромную цену. Лишь в XXI веке мы смогли документально установить, сколько жизней военных и гражданских советских людей было положено на алтарь той победы на Неве, Лужском рубеже, Пулковских высотах, в синявинских, тосненских и волховских болотах. Узнали и ужаснулись: только самих горожан за 872 дня блокады погибло от голода, мороза и бомбежек около миллиона. Не меньше потеряла в боях и Красная армия.Как удалось узнать по данным виртуальных архивов Министерства обороны РФ, картотекам военкоматов, в экспедициях поисковиков Татарстана по территории Ленинградской и Новгородской областей с 1981 года, только наша республика получила из этих мест около 45 тысяч похоронок.К великому сожалению, далеко не все упомянутые в извещениях солдаты и офицеры до сих пор считаются погибшими за Родину.На сегодняшний день, 75 лет спустя, юридически лишь 29685 уроженцев и жителей Татарстана могут быть названы погибшими под Ленинградом. И то лишь потому, что поисковикам республики удалось найти данные о месте их гибели.Эту кропотливую архивную и археологическую работу ведут прежде всего активисты ассоциации «Клуб воинской славы», рабочей группы мемориала «Книга Памяти» в казанском парке Победы, юные патриоты кружков «Школа юного поисковика» при ГДДТ им. А.Алиша, ЦДЮТКиЭ «Простор» Ново-Савиновского района, центра детского творчества «Олимп» Приволжского района и настоящие, а не формальные волонтеры интернет-сайтов «Мемориал Великой Отечественной войны» и Татфронту.ру. Установлено, что из 29685 татарстанцев в годы блокады 18448 погибли на территории нынешней Ленинградской области. В том числе 3305 захоронены на кладбищах Санкт-Петербурга. Кроме того, 11237 воинов погибли на территории нынешней Новгородской области.Наши земляки участвовали в прорыве блокады Ленинграда уже с января 1942 года в районе Великого Новгорода у печально известной теперь станции Мясной Бор. Рвались на помощь Северной столице в ходе Любанской операции, наступательных операций «Искра», «Январский гром» и «Нева-2».Последняя из них - Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция - проводилась с 14 по 30 января 1944 года силами Ленинградского и Волховского фронтов при содействии Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия.Активисты ассоциации «Клуб воинской славы» практически ежемесячно устанавливают по виртуальным архивам места гибели наших дедов и прадедов.Результаты этой работы может увидеть каждый желающий либо на сайте www.kremnik.ru, либо в электронной Книге Памяти, созданной при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова в казанском парке Победы. В списке татарстанцев, погибших в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн, на 10 января 2019 года 385 тысяч персоналий. Это и погибшие на фронте, и умершие в плену, от ран и болезней, и так называемые пропавшие - те, кого в Российской Федерации юридически так и не признали погибшими. В эти дни мы сможем упомянуть только тех, места гибели которых установлены лишь в последние месяцы поисковой работы. Возможно, об их судьбе так ничего и не знают до сих пор родственники.Только 27 января 1944 года, в день полного снятия блокады Ленинграда, погибло и умерло от ран более 40 участников этих боев, уроженцев и жителей Татарстана.Татарстанцы, погибшие при снятии блокады Ленинграда 1. БУХАРМЕТОВ ИРЕК МУЗИПОВИЧ, г. р. 1924, Тукаевский р-н, п. Кзыл Юл, моб. Набережночелнинским РВК, 871 ап, 23 ад, погиб 25.01.44, Гатчинский р-н, ст. Войсковицы;2. ГАРИФУЛЛИН КАГИР, г. р. 1912, Азнакаевский р-н, д. Мяндей, моб. Тумутукским РВК, погиб 27.01.44, г. Ломоносов, п. Ропша;3. ГИМАЕВ МИРЗАГИТ КАМАЛЕТДИНОВИЧ, г. р. 1910, Ютазинский р-н, с. Каракашлы, моб. Куратинским РВК Самаркандской обл. Узбекистана, 56 сд, погиб 26.01.44, Всеволожский р-н, д. Пери;4. ГОГОЛЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, с. Старая Чекалда, моб. Агрызским РВК, мл. с-т, 153 сп, 80 сд, погиб 20.01.44, Тосненский р-н;5. МАННАНОВ ДАВЛЕТ, г. р. 1911, Актанышский р-н, с. Поисево, моб. Калининским РВК, гв. ефр., 48 сд, погиб 23.01.44, Ломоносовский р-н, терр. с-за «Старый Бор»;6. МУЛЮКОВ ЗАГИТАГАФ МУЛЮКОВИЧ, г. р. 1916, Бавлинский р-н, с. Исергапово, моб. Бавлинским РВК, 56 сд, погиб 23.01.44, Павловский р-н, д. Кискиссары;7. САЛИХОВ ШАМИЛЬ САЛИХОВИЧ, г. р. 1922, моб. Чистопольским РВК, ефр., 56 сд, погиб 22.01.44;8. ТЕРЕХИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ, г. р. 1924, с. Куркуль, моб. Алексеевским РВК, 63 гв. сд, погиб 18.01.44, Красносельский р-н, с. Дудергоф.Казанцы, погибшие при прорыве блокады1. ВАЛИЕВ ГАБДУЛБАРИ ШАЯХМЕТОВИЧ, г. р. 1907, Высокогорский р-н, с .Мемдель, моб. Кировским РВК г. Казани, 129 гв. сп, 45 гв. сд, погиб 15.01.43;2. ВАНЮХИН ИВАН ТРОФИМОВИЧ, г. р. 1910, г. Казань, моб. из г. Казани, 1267 сп, 382 сд, погиб в январе 1943 г.;3. ГАНИЕВ ГАББАС, г. р. 1906, Атнинский р-н, д. Кошлауч, моб. Кировским РВК г. Казани, 13 сд, погиб 15.01.43;4. ЗАЙЦЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, г. р. 1908, г. Казань, моб. Красноярским РВК, 123 сд, погиб в январе 1943 г.5. САЛИХЗЯНОВ ХАЗИЛЬ, г. р. 1918, Сармановский р-н, д. Буламук, моб. Молотовским РВК г. Казани, 13 олыжбр, погиб 16.01.43.Уроженцы Республики Татарстан1. АРХИПОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, г. р. 1904, моб. Кайбицким РВК, 600 сп, 147 сд, погиб 21.01.43;2. АХМАДИЕВ АХМАДИША, г. р. 1899, Бавлинский р-н, д. Албуда, моб. Бавлинским РВК, 600 сп, 147 сд, погиб 20.01.43;3. АХМЕТГАРИПОВ ДАВЛЕТ, г. р. 1914, Тукаевский р-н, д. Старое Абдуллово, моб. Ворошиловским РВК, 164 сп, 224 сд, погиб 31.01.43;4. БАДРЕТДИНОВ ИДРИС ШАЙМУХАМЕТОВИЧ, г. р. 1913, г. Агрыз, моб. Агрызским РВК, 256 сд, погиб 14.01.43;5. БАШИРОВ ХАБИБРАХМАН РАХМАТУЛЛОВИЧ, г. р. 1895, Тюлячинский р-н, д. Сосновый Мыс, моб. Сабинским РВК, 123 осбр, погиб 23.01.43;6. БИКУЛОВ СЕМЕН БАЙКУМЕТОВИЧ, г. р. 1907, Аксубаевский р-н, д. Новое Тимошкино, моб. Яскинским РВК Карелии, 64 гв сд, погиб в январе 1943 г.;7. ВАЛИАХМЕТОВ НУРИ, г. р. 1905, Тукаевский р-н, с. Иштеряково, моб. Набережночелнинским РВК, 13 сд, погиб 14.01.43;8. ГАЛИМОВ ГАРИФЬЯН ГАЛИМОВИЧ, г. р. 1921, Актанышский р-н, с. Чуракаево, моб. Калининским РВК, 123 сд, погиб 13.01.43;9. ГАЛИУЛЛИН ГАЛИУЛЛА, г. р. 1900, моб. Атнинским РВК, 86 сд, погиб 12.01.43;10. ГИЗЕТДИНОВ ЗАЛИЛЬ, г. р. 1905, д. Туктар, моб. Сабинским РВК, 119 сп, 13 сд, погиб 21.01.43;11. ГОРШУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, г. р. 1921, г. Зеленодольск, моб. Кзылармейским РВК, 73 сп, 13 сд, умер от ран 26.01.43;12. ДУБСКИЙ ИВАН МАТВЕЕВИЧ, г. р. 1912, Аксубаевский р-н, д. Н. Ладино, моб. Аксубаевским РВК, 138 осбр, погиб 21.01.43;13. ЕВСТАФЬЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, г. Набережные Челны, моб. Татарским ВК, л-т, ком. мин. взв., 376 сд, погиб в январе 1943 г.;14. ЗАЙНУЛЛИН ЛУТФУЛЛА, г. р. 1900, моб. Атнинским РВК, 86 сд, погиб 12.01.43;15. КАЛИМУЛЛИН ХАКИМ КАЛИМУЛЛОВИЧ, г. р. 1912, Тукаевский р-н, с. Мусабай-Завод, моб. Набережночелнинским РВК, 11 осбр, погиб 24.01.43;16. КОШКОМБАЕВ АБДИР, г. р. 1914, моб. Чистопольским РВК, зам. ком. роты, 64 гв. сд, погиб 15.01.43;17. МИНГАЗЕТДИНОВ ГАЛИМЗЯН, г. р. 1900, моб. Калининским РВК, 600 сп, 147 сд, погиб 20.01.43;18. МУЛЛАХМЕТОВ БАЙМИ, г. р. 1922, Сабинский р-н, с. Нижние Шитцы, моб. Сабинским РВК, 123 осбр, погиб 17.01.43;19. ПЕЛЕВИН ГАВРИЛ ЕФИМОВИЧ, г. р. 1908, с. Уланово, моб. Кайбицким РВК, 45 гв. сд, погиб 19.01.43;20. ПЕТРОВ ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, г. р. 1911, Кайбицкий р-н, с. Бушанча, моб. Пряжинским РВК Карелии, 76 сп, 71 сд, погиб 15.01.43;21. САТТАРОВ АХАТ СИРАЗЕТДИНОВИЧ, г. р. 1920, Алексеевский р-н, с. Нижние Тиганы, моб. Чистопольским РВК, 18 сд, погиб 16.01.43;22. САФИН АНВАР ГАЛИМОВИЧ, г. р. 1915, Камскоустьинский р-н, д. Старое Казеево, моб. Теньковским РВК, 138 осбр, погиб 17.02.43;23. СИТДИКОВ ХАМАТ, Тюлячинский р-н, с. Старые Зюри, моб. Тюлячинским РВК, 160 сп, 224 сд, погиб 28.01.43.Все эти люди не пропали без вести, как сообщают извещения с фронта, а погибли при защите Ленинграда. И поисковая работа нужна уже не погибшим, а нам, живым. Если в списке вы нашли знакомую фамилию, обращайтесь в павильон Книги Памяти в парке Победы на проспекте Ямашева ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме понедельника.