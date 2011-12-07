Более 7,5 тыс. детей отдохнули в лагерях Татарстана на зимних каникулах

В новогодние праздники в зимних лагерях Татарстана отдохнули более 7,5 тыс. детей, сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.Еще почти 5 тыс. школьников в зимние каникулы посещали пришкольные лагеря — в республике для детей было организовано 129 лагерей дневного пребывания.Кроме того, в лагерях отдохнули и 375 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.Профильные смены в зимних лагерях были посвящены творчеству, спорту, экологии и образованию.