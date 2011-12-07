Какие неисправности выявили автоинспекторы в казанских автобусах?

Инспекторы расположились на Горьковском шоссе в пиковое время, когда на линию выходит максимальное количество единиц подвижного состава общественного транспорта, а в город устремляются пригородные и междугородние автобусы. В числе первых полицейские остановили пазик яркого цвета с надписью «Дети». С техническим состоянием транспортного средства все было в порядке, а вот по поводу документов возникли вопросы.- Возникли вопросы по уведомлению. Перевозка детей подразумевает уведомление Госавтоинспекции, и возник вопрос, кто подписал этот документ, - пояснил начальник отдела технического надзора ОТН и РАС ОГИБДД УМВД России г. Казани Алексей Евтодьев.Автоинспекторы в ходе рейда акцентировали внимание на исправности лампочек, стоп-сигналов, габаритных огней, состоянии рулевого управления и колес, а также разбирались, имеется ли у водителей необходимая документация для выполнения рейса.Участок Горьковского шоссе от озера Лебяжьего до черты городской застройки весьма протяженный и не имеет остановочных пунктов, чем порой пользуются кондукторы общественного транспорта. Иногда на этом отрезке маршрута они садятся в кабину водителя. Так, кондуктор одного из красных автобусов после остановки автоинспекторами попытался спешно перебраться в салон, однако нарушение уже было зафиксировано. При детальной проверке у этого водителя был выявлен ворох правонарушений.- Водитель перевозил пассажиров в своей кабине, также у автобуса в неисправном состоянии находятся световые приборы, есть проблемы с лобовым стеклом. В отношении водителя вынесено три постановления об административном правонарушении по 500 рублей за каждое. Каждый водитель отвечает за свои нарушения ПДД. Мы ведем работу с пассажирскими автотранспортными предприятиями, и я вижу, что руководители заинтересованы в соблюдении ПДД, - заметил начальник отделения по Кировскому и Московскому районам ОГИБДД УМВД России по Казани Рафаэль Сагдиев.За три часа выяснилось, что чаще всего у автобусов бывают трещины в лобовом стекле и неисправности световых приборов. Например, возникали вопросы по габаритным огням. Один из водителей-нарушителей попытался объяснить неисправность плохой изоляцией проводов, которая не выдерживает агрессивной зимней среды. А трещины в лобовом стекле у многих водителей общественного транспорта появлялись «только сегодня», мол, камни на Горьковском шоссе влетают при движении.К административной ответственности привлекали не только водителей, но и пассажиров. Молодой человек в рейсовом автобусе маршрута Зеленодольск - Казань не пристегнулся ремнем безопасности. Как итог - штраф в 500 рублей.- Я смотрел фильм и забыл об этом. Обычно пристегиваюсь, - каялся нарушитель.Как рассказал Алексей Евтодьев, такие рейды обусловлены большим количеством ДТП с участием этой категории транспорта. Автоинспекторы внимательно отслеживают, нет ли внесенных изменений в конструкцию транспортных средств. Он объяснил, что часто встречаются случаи, когда водители пригородных и междугородних автобусов в погоне за прибылью заваривают запасный выход, куда ставят дополнительные сидения. Распространена и установка газобаллонного оборудования, которое не узаконено.Всего за время рейда проверке подверглись более 40 автобусов, было выписано свыше 20 штрафов.