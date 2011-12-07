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Казанские пенсионеры могут повысить уровень финансовой грамотности

Занятия организует Нацбанк РТ.
Нацбанк РТ проводит семинары по финансовой грамотности для пенсионеров. Занятия проходят в здании на ул. Баумана, 37. Их проводят специалисты отделения - НБ РТ Волго-Вятского ГУ Банка России. В частности, пенсионеров знакомят с современными банковскими продуктами и услугами, учат инвестировать и рассказывают о том, как противостоять мошенникам. Следующий семинар пройдет 15 января в 15:00, для его посещения нужно записаться по телефону 235-05-28, сообщает пресс-служба Нацбанка РТ.
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