Казанские пенсионеры могут повысить уровень финансовой грамотности

Нацбанк РТ проводит семинары по финансовой грамотности для пенсионеров. Занятия проходят в здании на ул. Баумана, 37. Их проводят специалисты отделения - НБ РТ Волго-Вятского ГУ Банка России. В частности, пенсионеров знакомят с современными банковскими продуктами и услугами, учат инвестировать и рассказывают о том, как противостоять мошенникам. Следующий семинар пройдет 15 января в 15:00, для его посещения нужно записаться по телефону 235-05-28, сообщает пресс-служба Нацбанка РТ.