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На Черном озере будет работать школа фигурного катания

Записаться в нее могут все желающие.
В парке «Черное озеро» будет работать школа фигурного катания, пишет kzn.ru. Записаться в нее сможет любой желающий, а обучать казанцев будут опытные тренеры. Посетителей школы научат правильно двигаться на коньках, держать осанку, ознакомят с техникой катания и поворотами. Запись на занятия производится по телефону: +7(999)163-02-21.
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