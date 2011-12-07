Татарстан стал лидером среди регионов по числу выданных электронных больничных

Всего на учете в региональном отделении состоит 131 тыс. страхователей с более чем 1,4 млн сотрудников. С 1 июля 2017 года вступил в действие закон, предусматривающий возможность использования листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Количество выдаваемых листков в электронной форме за год увеличилось почти в 300 раз. Всего в регионе выдано более 360 тыс. электронных документов, пишет ИА "Татар-ифнорм".