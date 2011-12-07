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Татарстан стал лидером среди регионов по числу выданных электронных больничных

Об этом сообщил сегодня на заседании коллегии отделения ФСС РФ по РТ и. о. руководителя филиала Камиль Фатыхов.
Всего на учете в региональном отделении состоит 131 тыс. страхователей с более чем 1,4 млн сотрудников. С 1 июля 2017 года вступил в действие закон, предусматривающий возможность использования листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Количество выдаваемых листков в электронной форме за год увеличилось почти в 300 раз. Всего в регионе выдано более 360 тыс. электронных документов, пишет ИА "Татар-ифнорм". 
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